Ученые назвали безопасную для сердца порцию кофе в день

Раскрыта порция кофе, которую можно употреблять ежедневно без риска развития болезней сердца.Китайские ученые из Университета Сучжоу провели исследование и определили, сколько кружек кофе в день можно выпить без риска развития болезней сердца.
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