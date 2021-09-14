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Корабли Балтийского флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб в акватории Балтийского моря в рамках ССУ «Запад-2021»

Корабли Балтийского флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб в акватории Балтийского моря в рамках ССУ «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» экипажи корветов «Стерегущий», «Стойкий» и сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям.

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