Корабли Балтийского флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб в акватории Балтийского моря в рамках ССУ «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» экипажи корветов «Стерегущий», «Стойкий» и сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям.