Штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции увеличат до 10 тысяч рублей, а за повторное нарушение будут лишать прав на срок до шести месяцев.
Штрафы за несоблюдение ПДД повысят
Комментарии
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А Кудасов
Наши депутаты ГД-ы в этом, в повышении возможностей как ещё больше можно было бы содрать с простого человека, неплохо преуспели. Быстро, оперативно, без лишних церемоний. А принять что либо для него полезное... рассмотрения, чтения и может, а может и...
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