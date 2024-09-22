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Парламентская газета

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Штрафы за несоблюдение ПДД повысят

Штрафы за несоблюдение ПДД повысят

Штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции увеличат до 10 тысяч рублей, а за повторное нарушение будут лишать прав на срок до шести месяцев.

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Комментарии
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А Кудасов
Наши депутаты ГД-ы в этом, в повышении возможностей как ещё больше можно было бы содрать с простого человека, неплохо преуспели. Быстро, оперативно, без лишних церемоний. А принять что либо для него полезное... рассмотрения, чтения и может, а может и...
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