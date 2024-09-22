Штрафы за несоблюдение ПДД повысят

А Кудасов

Наши депутаты ГД-ы в этом, в повышении возможностей как ещё больше можно было бы содрать с простого человека, неплохо преуспели. Быстро, оперативно, без лишних церемоний. А принять что либо для него полезное... рассмотрения, чтения и может, а может и...