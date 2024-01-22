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"Агроэкспорт" оценивает законопроект США о снижении зависимости от зерна из РФ

"Агроэкспорт" оценивает законопроект США о снижении зависимости от зерна из РФ

Подведомственное Минсельхозу ФГБУ "Агроэкспорт" начал оценку влияния принятого в нижней палате Конгресса США законопроект, который направлен на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции.

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