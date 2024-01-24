Платежная видимость: налог на сверхприбыль должны перечислить даже банкроты

Налог на сверхприбыль должны заплатить даже компании-банкроты. Такие разъяснения дали в Минфине. «Известиям» в ведомстве сказали: под сбор подпадает крупный бизнес, который показывал положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет, и в таком случае встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота.
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