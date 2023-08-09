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Родители подарили замужней дочери жилье, но она то и дело ночует у них: к молодым зачастила в гости свекровь из региона

Родители подарили замужней дочери жилье, но она то и дело ночует у них: к молодым зачастила в гости свекровь из региона

— Дочери вот недавно двадцать семь лет исполнилось! – рассказывает пятидесятипятилетняя Татьяна Иннокентьевна.

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Комментарии
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Tania Еременко
Думаю, раз свекровь такая беспардонная, надо матери пойти и высказать всё , что здесь написано. Или предложить купить квартиру для себя и сыночка, а эту студию вы покупали для дочери. Или ещё резче - &quot;Чтобы завтра вас с сыночком здесь не было!&quot;
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7 час.
Fialka
маму отправить спать на пол
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6 час.

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