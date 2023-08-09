Родители подарили замужней дочери жилье, но она то и дело ночует у них: к молодым зачастила в гости свекровь из региона

Tania Еременко

Думаю, раз свекровь такая беспардонная, надо матери пойти и высказать всё , что здесь написано. Или предложить купить квартиру для себя и сыночка, а эту студию вы покупали для дочери. Или ещё резче - "Чтобы завтра вас с сыночком здесь не было!"