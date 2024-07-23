На Землю обрушится “солнечная мясорубка” 23 июля 2024 года: расписание магнитной бури по часам Ксения КовалеваМетеозависимым людям 23 июля 2024 года не будет легко, так как они столкнутся с высокой солнечной активностью.
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