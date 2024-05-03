ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    очередное соплежуйство, в СССР была служба по отлову бродячих собак, агрессивных уничтожали, а тут нападают на женщин...Своры бездомных с...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Бовона к хохлам полетела.Срочно! Над Украи...
  • Sergiy Che
    Работайте братья! Храни Вас Господь!ВС РФ зачищает ос...

ВС РФ зачищает острова в Херсонской области: пехотинцы Северного флота вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ

ВС РФ зачищает острова в Херсонской области: пехотинцы Северного флота вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ

«Птички» обнаружили группу, данные подали артиллерии. Группу в 10 военных ВСУ ликвидировали. Остров полностью взят под контроль российскими подразделениями, оборудованы замаскированные огневые точки и наблюдательные посты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Работайте братья! Храни Вас Господь!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх