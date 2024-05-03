ВС РФ зачищает острова в Херсонской области: пехотинцы Северного флота вычислили и уничтожили ДРГ ВСУ

«Птички» обнаружили группу, данные подали артиллерии. Группу в 10 военных ВСУ ликвидировали. Остров полностью взят под контроль российскими подразделениями, оборудованы замаскированные огневые точки и наблюдательные посты.
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