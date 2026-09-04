Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 4 сентября

Этот день в авиации. 4 сентября

1911 - Первый официально зарегистрированный ночной полёт, совершенный женщиной, совершила американская лётчица Харриет (Гарриет) Квимби (Harriet Quimby).

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Новый комментарий от пользователя
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oleg perowизменено

Уважаемый автор! ВВА-14 разрабатывался для решения противолодочных задач в дальней зоне с возможностью дозаправки в море (система "Плот") и дежурства в заданном районе на плаву. Как бомбардировщик или торпедоносец этот, сравнительно малоскоростной летательный аппарат, использовать не планировали.                                                  https://vva14.com/?page_id=2