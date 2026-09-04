Этот день в авиации. 4 сентября

1911 - Первый официально зарегистрированный ночной полёт, совершенный женщиной, совершила американская лётчица Харриет (Гарриет) Квимби (Harriet Quimby).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Этот день в авиац...
- Этот день в авиац...
- Этот день в авиац...
Уважаемый автор! ВВА-14 разрабатывался для решения противолодочных задач в дальней зоне с возможностью дозаправки в море (система "Плот") и дежурства в заданном районе на плаву. Как бомбардировщик или торпедоносец этот, сравнительно малоскоростной летательный аппарат, использовать не планировали. https://vva14.com/?page_id=2