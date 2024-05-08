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Китай в 2023 году посетили почти миллион российских туристов

Количество российских туристов, посетивших Китай за весь 2023 год, достигло почти 1 млн человек, а число китайских путешественников в России - 477 тысяч, что вывело Китай на первое место среди всех стран по въездному туризму.

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