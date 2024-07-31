"ВСУ отступают широким фронтом": Алёхин о том, когда ВС РФ разрежут группировку "Хортица" под Купянском

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСегодня 622 прочитали Потеря Колесниковки будет означать расчленение той части группировки "Хортица", которая действует на Купянско-Сватовском направлении.