«У женщин нет места, чтобы переодеться, в то время как королю нужен отдельный гардероб». Финская лыжница Йоэнсуу пожаловалась из-за мужского гардероба на ЧМ

Накануне на чемпионате мира в норвежском Тронхейме прошел командный спринт. Ясми Йоэнсуу пожаловалась на условия для переодевания – женский гардероб был отдан в распоряжение королевской семьи, а лыжники и лыжницы пользовались мужским.