Bloomberg: Russia's representative at the IAEA was removed from office because of words about LGBT*

The International Atomic Energy Agency (IAEA) has suspended Mikhail Chudakov, Deputy Director General of the agency and one of the most senior Russian officials in the UN system, Bloomberg reports, citing four sources familiar with the situation.
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