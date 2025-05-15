О новой схеме мошенничества с кодами из ПВЗ предупредил депутат Немкин

Жители начали получать сообщения с фейковых сайтов известных маркетплейсов.В последнее время наблюдается новая волна активности злоумышленников, которые используют мошеннические схемы для доставки товаров из пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
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