Как выбрать переднеприводный кроссовер

Собираетесь купить переднеприводной кроссовер – поздравляю. Это значит, что вы практичный человек, у которого есть желание использовать практичный тип автомобиля, но при этом подъездные пути к даче заасфальтированы и чистятся зимой.
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