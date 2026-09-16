«Космос больше не нейтральная зона»: США впервые признали, что разместили оружие на орбите

14 сентября 2026 года на конференции Air, Space and Cyber в Мэриленде министр ВВС США Трой Мейнк сделал заявление, которого мир ждал годами — и одновременно надеялся никогда не услышать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пятиминутка прож...
- Об украинских не...
- Украинский лидер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым