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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Космос больше не нейтральная зона»: США впервые признали, что разместили оружие на орбите

«Космос больше не нейтральная зона»: США впервые признали, что разместили оружие на орбите

14 сентября 2026 года на конференции Air, Space and Cyber в Мэриленде министр ВВС США Трой Мейнк сделал заявление, которого мир ждал годами — и одновременно надеялся никогда не услышать.

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