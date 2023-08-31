Военное обозрение

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Опубликовано последнее обращение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он с иронией говорит о своей возможной ликвидации

Опубликовано последнее обращение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он с иронией говорит о своей возможной ликвидации

В интернете опубликовано последнее видеообращение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, записанное им во время поездки в Африку 19-20 августа 2023 года.

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