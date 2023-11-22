Депутаты Мосгордумы начали заседание по рассмотрению бюджета Москвы

На повестке дня у депутатов Москвы на этой неделе в общей сложности шесть вопросов Сегодня в Мосгордуме началось заседание, на котором будет рассмотрен бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
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