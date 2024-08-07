Поставки по Севморпути в Азию возобновлены после трехлетнего перерыва

Этот маршрут позволяет избегать рискованных — из-за атак хуситов — вод Красного моря и дорогостоящего обхода вокруг мыса Доброй Надежды, но им выгодно пользоваться только летом Впервые с 2021 года партия угля отгружена из балтийских портов по Севморпути в Азию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на июльский отчет ценового агентства Argus.