Поставки по Севморпути в Азию возобновлены после трехлетнего перерыва

Этот маршрут позволяет избегать рискованных — из-за атак хуситов — вод Красного моря и дорогостоящего обхода вокруг мыса Доброй Надежды, но им выгодно пользоваться только летом Впервые с 2021 года партия угля отгружена из балтийских портов по Севморпути в Азию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на июльский отчет ценового агентства Argus.
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