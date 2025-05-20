ТАСС: несколько подразделений ВСУ понесли колоссальные потери в Беловодах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Несколько украинских подразделений, в том числе 67-я отдельная механизированная бригада, бывшее подразделение «Правого сектора» (организация признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ), понесли колоссальные потери в боях за Беловоды Сумской области.