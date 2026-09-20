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Татар-информ

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Юрий Камалтынов проголосовал на выборах в Госдуму на участке в КНИТУ-КАИ

Юрий Камалтынов проголосовал на выборах в Госдуму на участке в КНИТУ-КАИ

фото: официальный портал "Единой России" Заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов принял участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

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