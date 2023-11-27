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Мое ЛИАНОЗОВО

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Гуманитарный груз доставили мобилизованным из Лианозова

Очередной гуманитарный груз доставили мобилизованным жителям СВАО добровольцы АНО «Солидарность». Удалось отправить 12 заказов для парней из Лианозова, Бибирева, Северного и Южного Медведкова, Лосиноостровского, Бабушкинского, Алтуфьевского, Ярославского, Бутырского районов.

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