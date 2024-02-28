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Judge Won’t Let Trump’s Co-Defendants See Classified Docs

“The judge presiding over the Mar-a-Lago documents case on Tuesday denied efforts by Donald Trump’s co-defendants to view the classified records they allegedly moved around the former president’s Florida residence for him,” CNN reports.

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