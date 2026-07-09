Нейромонах Феофан выступит на крыше ROOF PLACE

23 июля в Санкт-Петербурге Нейромонах Феофан собирает гостей на традиционные праздничные гуляния ко Дню рождения в формате опен-эйр (16+): петь, хохотать да безудержно плясать вместе с драмодеем и его бессменными спутниками – диджеем Никодимом и медведем – под открытым небом! Предпочитающий скрывать свою личность под образом старца артист, сказавший новое слово в музыке и привлекший внимание широкой аудитории, получил отклик в сердцах и любителей электронной музыки, и закоренелых фанатов рока, и брутальных гиков, и маленьких детей.