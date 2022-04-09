Лыжи. «Югорский марафон». Якимушкин выиграл гонку на 50 км свободным стилем, Латыпов – 2-й, Ретивых – 3-й, Легков – 6-й

Лыжник Иван Якимушкин одержал победу в «Югорском марафоне» на 50 км свободным стилем. Лыжные гонки «Югорский марафон» Ханты-Мансийск 50 км, свободный стиль Мужчины 1.

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