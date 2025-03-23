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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека – самый молодой игрок в третьем круге Майами с 2007-го

Фонсека – самый молодой игрок в третьем круге Майами с 2007-го

Он обыграл Юго Эмбера – 6:4, 6:3. Последний раз такой молодой игрок проходил в третий круг в Майами в 2007-м.

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