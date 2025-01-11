Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Днями шью эти корзины для друзей и родственников, а им всё мало. Делюсь МК и результатом

Днями шью эти корзины для друзей и родственников, а им всё мало. Делюсь МК и результатом

Всем привет! Никогда не будут лишними дополнительные системы для хранения. Они могут быть выполнены из самых различных материалов.

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Комментарии
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Надежда Каштанова
красиво!
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16 час.
Елена Хараничева
Не впечатлило...
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11 час.
ЕМ
Елена Милова
Чего родственникам, продавайте уж.
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11 час.

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