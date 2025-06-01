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Диаспоры активно лезут во власть, коренное население молчит. Или занято более важными вопросами?

Диаспоры активно лезут во власть, коренное население молчит. Или занято более важными вопросами?

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в Великобритании дочь мигрантов из Пакистана стала мэром города Ротерем.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Тот же самый вопрос:  &quot;КОГДА ГОСДУМА ОДУМАЕТСЯ И ПРИМЕТ РЕАЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ ЗАКОНЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ НЕИССЯКАЕМЫЕ ПОТОКИ МИГРАНТОВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ?!&quot;....
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