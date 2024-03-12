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Офтальмолог рассказала, как снизить нагрузку на глаза от гаджетов

Офтальмолог рассказала, как снизить нагрузку на глаза от гаджетов

Длительное пребывание перед экранами гаджетов может привести к различным проблемам со здоровьем. Рекомендации врачей строги и на практике для многих практически невыполнимы: взрослым до 2–3 часов в день, детям до 1–2 часов.

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