Офтальмолог рассказала, как снизить нагрузку на глаза от гаджетов

Длительное пребывание перед экранами гаджетов может привести к различным проблемам со здоровьем. Рекомендации врачей строги и на практике для многих практически невыполнимы: взрослым до 2–3 часов в день, детям до 1–2 часов.
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