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Владимир Путин обошел российских звезд по «лайкам»

Активность в социальных сетях прочно вошла в жизнь людей по всему миру. Российская академия наук провела исследование в 67 регионах России, чтобы узнать, кого россияне считают самой узнаваемой и популярной личностью, набирающей наибольшее количество "лайков".

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