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Царьград

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Финансовый университет предсказал рост больничных выплат до 1 033 р

Финансовый университет предсказал рост больничных выплат до 1 033 р

В 2027 году минимальные больничные выплаты в России могут составить от 933 до 1 033 рублей в день. Доцент Финансового университета Игорь Балынин объяснил расчёты на основе ожидаемого повышения МРОТ до 28 935 рублей с 1 января.

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