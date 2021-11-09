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“Хотел прикопать”: обвиняемый в педофилии режиссер “Ералаша” Белостоцкий собирался убить ребенка

“Хотел прикопать”: обвиняемый в педофилии режиссер “Ералаша” Белостоцкий собирался убить ребенка

В конце октября 2020 года стало известно о задержании режиссера “Ералаша” Ильи Белостоцкого. Пока ведется следствие, директор Лиги безопасности Интернета Екатерина Мизулина в интервью “КП” раскрыла новые подробности о наклонностях Белостоцкого.

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