СБУ открыла уголовное дело из-за обнаружения прослушки в кабинете Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) 17 декабря завела уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после обнаружения прослушивающих устройств в офисе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
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