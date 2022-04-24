«Барселона» проиграла «Райо» оба матча сезона в Ла Лиге впервые в истории

«Барселона» потерпела два поражения от «Райо Вальекано» в нынешнем сезоне Ла Лиги. Каталонцы уступили мадридской команде на своем поле в перенесенной игре 21-го тура чемпионата Испании (0:1).
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