«Барселона» проиграла «Райо» оба матча сезона в Ла Лиге впервые в истории

«Барселона» потерпела два поражения от «Райо Вальекано» в нынешнем сезоне Ла Лиги. Каталонцы уступили мадридской команде на своем поле в перенесенной игре 21-го тура чемпионата Испании (0:1).

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