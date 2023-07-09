Зеленский предчувствует потерю новых территорий

Текст: Дмитрий Бавырин Президент Украины Владимир Зеленский отметился рядом парадоксальных заявлений, которые настраивают против него руководство США, спецслужбы НАТО и население тех территорий, которые он планирует «освободить» в ходе «контрнаступления ВСУ».
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