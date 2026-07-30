Найдена флешка возле магазина Красное и белое на улице Крестьянской. 89270684587 вернём владельцу.
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Найдена флешка возле магазина Красное и белое на улице Крестьянской. 89270684587 вернём владельцу.
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