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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Валвейка» Вассен потерял сознание после удара коленом от форварда «Аякса» Бробби. Врачи пользовались дефибриллятором, оказывая помощь

Вратарь «Валвейка» Вассен потерял сознание после удара коленом от форварда «Аякса» Бробби. Врачи пользовались дефибриллятором, оказывая помощь

«Валвейк» принимал «Аякс» в рамках 7-го тура Эредивизи. На 85-й минуте вратарь хозяев столкнулся с Байаном Бробби – форвард на высокой скорости коленом врезался в него.

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