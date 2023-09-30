Вратарь «Валвейка» Вассен потерял сознание после удара коленом от форварда «Аякса» Бробби. Врачи пользовались дефибриллятором, оказывая помощь

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«Валвейк» принимал «Аякс» в рамках 7-го тура Эредивизи. На 85-й минуте вратарь хозяев столкнулся с Байаном Бробби – форвард на высокой скорости коленом врезался в него.