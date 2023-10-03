Что толкает человека к насилию? Откуда в нем рождается агрессия? Можно ли изменить психологию преступника или даже предотвратить преступление? В книге «Преступный разум: Судебный психиатр о маньяках, психопатах, убийцах и природе насилия» (издательство «Альпина нон-фикшн»), переведенной на русский язык Натальей Рокачевской, судебный психиатр Тадж Нейтан ищет ответы на эти вопросы, рассказывая истории пациентов, совершивших насильственные преступления.