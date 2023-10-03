Что толкает человека к насилию? Откуда в нем рождается агрессия? Можно ли изменить психологию преступника или даже предотвратить преступление? В книге «Преступный разум: Судебный психиатр о маньяках, психопатах, убийцах и природе насилия» (издательство «Альпина нон-фикшн»), переведенной на русский язык Натальей Рокачевской, судебный психиатр Тадж Нейтан ищет ответы на эти вопросы, рассказывая истории пациентов, совершивших насильственные преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии