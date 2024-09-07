Источник: капитана «Локомотива» Баринова могут арестовать из-за штрафов ГИБДД

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может быть арестован из-за неоплаченного штрафа ГИБДД. Как сообщает Telegram-канал Mash, в июне прошлого года года сотрудники ГИБДД выписали футболисту штраф за то, что в его автомобиле находился ребёнок без детского кресла, однако это нарушение он не оплатил.