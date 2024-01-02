Детский дизайн в детском саду.

Что такое детский дизайн? И может ли ребенок быть дизайнером в полном смысле этого слова? Для того, чтобы разобраться в этом, вспомним, что само слово ´дизайн´ подразумевает ´замысел´, ´задумку´, ´композицию´.
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