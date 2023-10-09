У российского модуля МКС засекли утечку теплоносителя из внешнего контура р...

У российского модуля МКС засекли утечку теплоносителя из внешнего контура радиатораНа Международной космической станции зафиксирована утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого модуля «Наука» российского сегмента станции.
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