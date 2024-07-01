Ситуация с разрушающимися опорами жд-путей в Адлере требует срочного вмешательства Ситуация не критическая, но, тем не менее, требующая внимания.
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Ситуация с разрушающимися опорами жд-путей в Адлере требует срочного вмешательства Ситуация не критическая, но, тем не менее, требующая внимания.