Душанбе нарочно "подрывает" миграционную политику РФ: Таджиков не хотят принимать на родине

После нападения на «Крокус Сити» в России начали вводить изменения в миграционное законодательство. На днях в МВД РФ сообщили, что уже направили на рассмотрение новый законопроект, согласно которому все мигранты будут обязаны получить биометрические карты, а срок пребывания гастарбайтеров сократится до 90 дней в год.