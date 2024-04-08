Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Душанбе нарочно "подрывает" миграционную политику РФ: Таджиков не хотят принимать на родине

Душанбе нарочно "подрывает" миграционную политику РФ: Таджиков не хотят принимать на родине

После нападения на «Крокус Сити» в России начали вводить изменения в миграционное законодательство. На днях в МВД РФ сообщили, что уже направили на рассмотрение новый законопроект, согласно которому все мигранты будут обязаны получить биометрические карты, а срок пребывания гастарбайтеров сократится до 90 дней в год.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Нелегал - домой. Для начала. С остальными разбираться.
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2 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Ишаку рахмону-махмону не нужны нищие дырявые Ышаки дома в вонючем грязном ауле.
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1 час.
Геннадий
...работа сезонная ...хлопковых плантаций на всех не хватает!  ...в полях работают 90% женский пол... мужики сидят в чайхане, смакуют зелёный чай, насвай /иногда &quot;косяк&quot;/ и режутся в нарды... ну а основная масса подалась &quot;на Россия&quot;...
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1 час.

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