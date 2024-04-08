Душанбе нарочно "подрывает" миграционную политику РФ: Таджиков не хотят принимать на родине

После нападения на «Крокус Сити» в России начали вводить изменения в миграционное законодательство. На днях в МВД РФ сообщили, что уже направили на рассмотрение новый законопроект, согласно которому все мигранты будут обязаны получить биометрические карты, а срок пребывания гастарбайтеров сократится до 90 дней в год.
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