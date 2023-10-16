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Минтюков забил 1-й гол в НХЛ, став 3-й звездой матча с «Каролиной»

Минтюков забил 1-й гол в НХЛ, став 3-й звездой матча с «Каролиной»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков забросил шайбу в матче с «Каролиной» (6:3) и был признан третьей звездой.

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