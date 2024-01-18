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Китай

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Континентальная часть Китая поддерживает дальнейшее интегрированное развитие двух берегов Тайваньского пролива -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду выразил полную поддержку провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в поиске новых путей углубления интегрированного развития двух берегов Тайваньского пролива.

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