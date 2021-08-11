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Месси в «ПСЖ» официально, «Спартак» вылетел из ЛЧ, «Монако» вышел на «Шахтер», ошибки Мешкова в пользу «Зенита» и другие новости утра

1. «Спартак» проиграл «Бенфике» и во втором матче квалификации ЛЧ, завершив выступление в турнире. Групповой этап красно-белые не увидят уже четвертый сезон подряд, там от РПЛ выступит только «Зенит», а сам «Спартак» отправился в группу Лиги Европы.

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