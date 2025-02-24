NYT: ФБР и Пентагон призвали своих сотрудников саботировать приказ Маска

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и руководство Пентагона призвали своих сотрудников не выполнять приказ главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, который потребовал от госслужащих предоставить отчет о работе, проделанной ими за неделю.