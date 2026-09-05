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Алип после 1:2 с ЦСКА: «В конце судья мог назначить пенальти в пользу «Зенита», но он даже не посмотрел VAR»

Алип после 1:2 с ЦСКА: «В конце судья мог назначить пенальти в пользу «Зенита», но он даже не посмотрел VAR»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).Защитник «Зенита» Нуралы Алип подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

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