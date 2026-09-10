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Более 2000 избирательных участков Челябинской области будет оснащены видеосистемами к выборам

Более 2000 избирательных участков Челябинской области будет оснащены видеосистемами к выборам

На заседании Избирательной комиссии Челябинской области сегодня был утвержден перечень участков с видеонаблюдением – таких будет 1 118 участков, и системами видеорегистрации – 1 063 участков.

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