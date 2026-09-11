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Калуга-поиск

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Караваи, фермерские продукты и достижения АПК: в Анненках стартовала "Калужская осень"

Караваи, фермерские продукты и достижения АПК: в Анненках стартовала "Калужская осень"

В пятницу, 11 сентября, в Анненках открылась традиционная выставка-ярмарка "Калужская осень". Она продлится до 13 сентября.

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